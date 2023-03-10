روسيا: نحن على اتصال مع أميركا بشأن معاهدة نيو ستارت

نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي قوله، اليوم الجمعة، إن تعليق بلاده مشاركتها في معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة لن يؤثر على قدرتها على ضمان الأمن القومي.

كما أكد ريابكوف أن روسيا والولايات المتحدة لا تزالان على اتصال بشأن معاهدة نيو ستارت على الرغم من أن موسكو علقت مشاركتها في الاتفاق.

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وقال ريابكوف إنه ليس لديه توقعات بإحراز تقدم كبير من الاتصال بين موسكو وواشنطن.

وتحدد المعاهدة الموقعة عام 2010 عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الشهر الماضي تعليق مشاركة موسكو في المعاهدة، متهماً الولايات المتحدة بمحاولة إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في أوكرانيا.

في سياق آخر، قال ريابكوف إن بلاده منفتحة على مناقشة سبل تطبيع العلاقات وتسهيل عمل المؤسسات الدبلوماسية في البلدين مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "إذا لزم الأمر، ستستمر الاتصالات مع الجانب الأميركي.. نحن منفتحون على مناقشة سيناريو بشأن كيفية تطبيع عمل المؤسسات الدبلوماسية بين البلدين".

يذكر أن وضع عمل البعثات الأجنبية لروسيا وأميركا أضحى أكثر تعقيداً في السنوات الأخيرة، حيث إن هنالك "حالات طرد متسلسلة" للدبلوماسيين في السفارات.