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U.S. President Barack Obama (L, on stage) and Russian President Dmitry Medvedev speak at a news conference after they signed the new Strategic Arms Reduction Treaty (START II) at the Prague Castle April 8, 2010. REUTERS/Jason Reed (CZECH REPUBLIC - Tags: POLITICS MILITARY)
من توقيع معاهدة نيو ستارت في 2010
روسيا و بوتين

روسيا: نحن على اتصال مع أميركا بشأن معاهدة نيو ستارت

نائب وزير الخارجية الروسي: تعليق المعاهدة النووية لن يؤثر على قدرتنا على ضمان الأمن القومي

العربية.نت
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نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي قوله، اليوم الجمعة، إن تعليق بلاده مشاركتها في معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة لن يؤثر على قدرتها على ضمان الأمن القومي.

كما أكد ريابكوف أن روسيا والولايات المتحدة لا تزالان على اتصال بشأن معاهدة نيو ستارت على الرغم من أن موسكو علقت مشاركتها في الاتفاق.

وقال ريابكوف إنه ليس لديه توقعات بإحراز تقدم كبير من الاتصال بين موسكو وواشنطن.

سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي

وتحدد المعاهدة الموقعة عام 2010 عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الشهر الماضي تعليق مشاركة موسكو في المعاهدة، متهماً الولايات المتحدة بمحاولة إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في أوكرانيا.

في سياق آخر، قال ريابكوف إن بلاده منفتحة على مناقشة سبل تطبيع العلاقات وتسهيل عمل المؤسسات الدبلوماسية في البلدين مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "إذا لزم الأمر، ستستمر الاتصالات مع الجانب الأميركي.. نحن منفتحون على مناقشة سيناريو بشأن كيفية تطبيع عمل المؤسسات الدبلوماسية بين البلدين".

يذكر أن وضع عمل البعثات الأجنبية لروسيا وأميركا أضحى أكثر تعقيداً في السنوات الأخيرة، حيث إن هنالك "حالات طرد متسلسلة" للدبلوماسيين في السفارات.

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