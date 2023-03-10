اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أرشيفية من رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (أرشيفية من رويترز)

عشية قمة مع ماكرون.. سوناك يؤكد على "شراكة وثيقة" بين بريطانيا وفرنسا

قضايا الهجرة وتعزيز دور الناتو ودعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي تتصدر جدول القمة

لندن - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، ضرورة وجود "شراكة وثيقة" بين بلده وفرنسا، عشية مشاركته مع الرئيس إيمانويل ماكرون في أول قمة فرنسية بريطانية منذ 2018 تنظم بعد سنوات من التوتر.

وقال سوناك في بيان: "تاريخنا المتجذر وتقاربنا ورؤيتنا المشتركة للتحديات العالمية تعني أن الشراكة الوثيقة بين المملكة المتحدة وفرنسا ليست مهمة فحسب، بل إنها ضرورية".

إيمانويل ماكرون (رويترز)
إيمانويل ماكرون (رويترز)

وأضاف: "في وقت نواجه تهديدات جديدة وغير مسبوقة، من الضروري تعزيز أسس تحالفنا لنكون جاهزين لمواجهة تحديات المستقبل".

وستركز النقاشات على "تعزيز شراكتنا لمواجهة التحديات المشتركة"، وفق بيان لداونينغ ستريت يشير خصوصا إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وعبَر أكثر من 45 ألف مهاجر قناة المانش باتجاه بريطانيا عام 2022، وهو رقم قياسي رغم إبرام اتفاقيات بين باريس ولندن بشأن هذا الموضوع. وقدمت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، مشروع قانون يتيح الترحيل السريع لجميع المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني ومنعهم من طلب اللجوء.

لليوم الثاني على التوالي.. أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران إيران اقتصاد إيران لليوم الثاني على التوالي.. أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران

وفي وقت يمثل الهجوم الروسي على أوكرانيا تحديا مشتركا للجيشين الأوروبيين، يبحث سوناك وماكرون "تعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو) لحماية مواطنينا" و"تعزيز قدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها الآن وعلى المدى الطويل"، وفق البيان.

ومن أجل دعم كييف، من المنتظر أن "يتفقا على تنسيق تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب العسكريين الأوكرانيين".

كما سيناقش الزعيمان حضور بلديهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الذكاء الاصطناعي يثير القلق بوسائل التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي يثير القلق بوسائل التواصل الاجتماعي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط