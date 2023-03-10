كيم جونغ أون يشرف على محاكاة لهجوم على مطار كوري جنوبي

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على مناورة مدفعية بالذخيرة الحية تحاكي هجومًا على مطار كوري جنوبي، ودعا قواته إلى الاستعداد للرد على "تحركات الأعداء المحمومة للاستعداد للحرب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلسلة التدريبات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

جاء تقرير وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الجمعة بعد يوم من اكتشاف جيش كوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي قصير المدى واحد على الأقل باتجاه البحر من موقع بالقرب من مدينة نامبو الساحلية الغربية.

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وكانت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب تقوم بتقييم ما إذا كان قد تم إطلاق المزيد من الصواريخ في وقت واحد أم لا.

وأرسلت الولايات المتحدة مؤخرًا قاذفات بعيدة المدى من طراز بي- 1 بي وبي -52 لعدة جولات من التدريبات الجوية المشتركة مع الطائرات الحربية الكورية الجنوبية.

كما يستعد الحلفاء هذا الشهر لأكبر تدريب ميداني مشترك لهم منذ سنوات لمواجهة التهديد المتزايد لترسانة كيم النووية المتنامية. تنظر كوريا الشمالية إلى التدريبات العسكرية المنتظمة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على أنها تدريبات على الغزو.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ، إن كيم حث قواته على الاستعداد "للرد بأغلبية ساحقة واحتواء" العمل العسكري لأعداء كوريا الشمالية، والذي قال إنه يتقدم بـ"كل أنواع التحركات المحمومة للاستعداد للحرب".

وقال إن وحدات الخطوط الأمامية يجب أن تشحذ قدراتها لتنفيذ مهمتيها الاستراتيجيتين الرئيسيتين، الأولى لردع الحرب والثانية لأخذ زمام المبادرة في الحرب.

وحثت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية في وقت لاحق يوم الجمعة كوريا الشمالية على وقف التوترات من خلال "البرامج النووية والصاروخية المتهورة والاستفزازات العسكرية".

صرح نائب المتحدث لي هيو جونغ للصحافيين بأن كوريا الشمالية يجب أن تركز بدلاً من ذلك على الاهتمام بمعيشة الناس واتخاذ مسار نحو بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

لم يحدد تقرير وكالة الأنباء المركزية أنواع الأسلحة التي شاركت في تدريبات الخميس أو عدد الصواريخ التي تم إطلاقها.

وتتضمن بعض الأسلحة الجديدة قصيرة المدى لكوريا الشمالية التي تستهدف كوريا الجنوبية قاذفات صواريخ متعددة كبيرة الحجم يقول الخبراء إنها تطمس الحدود بين أنظمة المدفعية والصواريخ الباليستية.