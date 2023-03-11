اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
People take part in a protest demanding the government formally denounce the foreign agents bill, outside the parliament building in Tbilisi, Georgia March 9, 2023. REUTERS/Irakli Gedenidze
مظاهرات عنيفة في جورجيا أسقطت قانونا مشبوها

بعد مظاهرات حاشدة ضد قانون مشبوه.. ألمانيا تدعم جورجيا في مسارها الأوروبي

ألمانيا: "الجورجيون يختارون الطريق إلى أوروبا"

برلين - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الجمعة، دعمه جورجيا في سعيها إلى توثيق علاقاتها مع أوروبا، وفق ما أفادت المتحدثة باسمه، وذلك بعد إجرائه محادثة هاتفية مع نظيرته الجورجية سالومي زورابيتشفيلي.

وقالت المتحدثة سيرستين غاملين على تويتر إن شتاينماير قال لزورابيتشفيلي خلال محادثتهما: "أنا ممتن لصوتك القوي والواضح من أجل الحرية والديمقراطية. الجورجيون يختارون الطريق إلى أوروبا".

الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير (أ ب)
الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير (أ ب)

ونقلت المتحدثة عن الرئيس قوله إن "ألمانيا تدعم جورجيا على المسار الأوروبي. وهذا المسار يشمل حرية الصحافة والمجتمع المدني".

وكتبت زورابيتشفيلي على تويتر "جورجيا تقدر الدعم الذي عبّر عنه زميلي الألماني اليوم لمسار التكامل الأوروبي لجورجيا وتفاني الشعب الجورجي".

وكانت زورابيتشفيلي صريحة في دعمها لتوثيق العلاقات مع الغرب وفي انتقادها للحكومة في تبليسي، لكن سلطاتها محدودة.

والخميس، أشادت زورابيتشفيلي بالمحتجين الذين خرجوا بعشرات الآلاف هذا الأسبوع ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل، ما أجبر الحكومة على سحبه.

قمة فرنسية بريطانية.. وماكرون يرحب بـ"بداية جديدة" العرب والعالم روسيا و أوكرانيا قمة فرنسية بريطانية.. وماكرون يرحب بـ"بداية جديدة"

وقال منتقدون إن القانون المقترح يشبه التشريع المستخدم في روسيا لقمع المعارضة.

وشبه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، التظاهرات ضد مشروع القانون المقترح في الجمهورية السوفيتية السابقة بأنها محاولة انقلاب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تأخرت محاكمة المتهمة بقتل الشاب السعودي الوليد الغريبي؟ لماذا تأخرت محاكمة المتهمة بقتل الشاب السعودي الوليد الغريبي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط