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تصویری از انفجار پیشین در بلخ
انفجار في بلخ - أرشيفية

داعش يعلن مسؤوليته عن انفجار إقليم بلخ بأفغانستان

دبي - العربية.نت
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أعلن تنظيم داعش اليوم الأحد عبر حسابه على تيليغرام مسؤوليته عن انفجار وقع أمس السبت في إقليم بلخ بأفغانستان.

ووقع الانفجار في مركز ثقافي خلال فعالية للصحفيين بشمال أفغانستان أمس السبت، مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين، بحسب السلطات والصحفيين.

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وجاء الانفجار بعد يومين فقط من وفاة حاكم الإقليم في انفجار تبناه التنظيم أيضا.

ومن بين القتلى حارس أمن فيما أصيب خمسة صحافيين أفغان وثلاثة أطفال بجروح، وأوضح صحافي محلي اسمه عاطف عريان أصيب في أذنه أنه بعد إلقاء مسؤول كبير في طالبان كلمة، غنّى أطفال النشيد الوطني "عندما سَمعتُ دويًا قوياً".

استهداف الصحافيين

واستهدفت هجمات صحافيين أفغان باستمرار قبل تولي طالبان السلطة في آب/أغسطس 2021. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن العديد من تلك الهجمات.

وتحقق سلطات طالبان في الانفجار الذي أسفر عن مقتل حاكم الإقليم واثنين آخرين في مكتبه يوم الخميس.

وكان وقع انفجار قوي في مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان، قبل أيام استهدف مقر إدارة حاكم الولاية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين. وأكدت الشرطة حينها مقتل حاكم ولاية بلخ في طالبان، داود مزمل.

وفي وقت لاحق، أعلن تنظيم داعش، الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل حاكم ولاية بلخ الأفغانية المعيّن من حركة طالبان.

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