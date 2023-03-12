رئيس وزراء بريطانيا إلى أميركا لإنجاز صفقة الغواصات لأستراليا
قمة أميركية بريطانية أسترالية إطار جهود لمواجهة الوجود العسكري المتنامي لللصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى الولايات المتحدة، الأحد، للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، من أجل الانتهاء من تفاصيل صفقة الغواصات التي تهدف إلى التصدي للصين.
ألبانيزي أعلن، الأربعاء، أنه سيزور الولايات المتحدة قريبا للقاء بايدن في قمة، يتوقع أن يتخللها الإعلان عن اتفاق ضخم تستحوذ بموجبه أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
يأتي ذلك بموجب تحالف "أوكوس" الثلاثي الذي أُعلن في عام 2021، في إطار جهود لمواجهة الوجود العسكري المتنامي لللصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وينص اتفاق "أوكوس" أيضا على التعاون بين الحلفاء الثلاثة في مجال الصواريخ الفرط صوتية والذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية.
ومن المتوقع أن يقرر الاجتماع، الذي سيعقد في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، يوم الاثنين، الخطوات التالية التي سيتعين على أستراليا اتخاذها لاستلام الغواصات.
وأشاد سوناك بتحالف أوكوس، وقال إن مثل هذه الشراكات تجسد نهج بريطانيا. وقال: "في الأوقات المضطربة، تعد التحالفات العالمية للمملكة المتحدة أكبر مصدر لنا للقوة والأمن".
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