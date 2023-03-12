اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قوات أوكرانية في دونيتسك (أ ف ب)
قوات أوكرانية في دونيتسك (أ ف ب)

روسيا: قواتنا تواصل الهجوم على منطقة دونيتسك

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها تواصل تنفيذ عمليات عسكرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنها قتلت أكثر من 220 جنديا أوكرانيا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن القوات الروسية دمرت مركبة مشاة قتالية وثلاث مدرعات قتالية وسبع مركبات إضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز دي-30 خلال اليوم، بحسب رويترز.

فاغنر تهاجم براً.. تقدم الروس في باخموت يتعثّر العرب والعالم روسيا و أوكرانيا فاغنر تهاجم براً.. تقدم الروس في باخموت يتعثّر

يأتي ذلك فيما يقول كل طرف إنه كبد الطرف الآخر خسائر فادحة، ويصعب التحقق من صحة الأعداد التي يعلنها كل جانب.

السيطرة على باخموت

بدورها، قالت أوكرانيا أمس السبت إن أكثر من 500 جندي روسي قتلوا أو أصيبوا في غضون 24 ساعة في معركة للسيطرة على مدينة باخموت.

وسيطرت قوات روسية وقوات تابعة لشركة فاغنر الخاصة، التي تدير مجموعات من المرتزقة، على منطقة في الجزء الشرقي من المدينة ومشارفها من جهة الشمال والجنوب، لكنها أخفقت حتى الآن في حصارها بالكامل.

من مدينة باخموت في دونيتسك شرق أوكرانيا - رويترز
من مدينة باخموت في دونيتسك شرق أوكرانيا - رويترز

وتقول موسكو إن السيطرة على باخموت ستحدث ثغرة في الدفاعات الأوكرانية، وستكون خطوة في سبيل السيطرة الكاملة على منطقة دونباس الصناعية، وهي هدف كبير في الحرب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنتقل عدوى سحب الودائع من "سيليكون فالي" لبنوك أميركية أخرى؟ هل تنتقل عدوى سحب الودائع من "سيليكون فالي" لبنوك أميركية أخرى؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط