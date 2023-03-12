كييف لواشنطن: مازلنا في حاجة عاجلة لأنظمة دفاع جوي

مع احتدام المعارك شرق البلاد وخصوصاً في باخموت، أكد رئيس الأركان الأوكراني، فاليري زالوجني، لنظيره الأميركي، مارك ميلي، أن بلاده مازالت في حاجة عاجلة لأنظمة دفاع جوي.

وكتب زالوجني عبر حسابه في تليغرام أمس السبت أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ميلي، ناقشا خلالها عدداً من الموضوعات المهمة وركزت بالتفصيل على مسألة الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا.

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كما قال إن الطرفين ناقشا توريد الذخيرة والمعدات، كما شدد على الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للمساعدات الأوكرانية، بحسب موقع " Ukrinform".

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ زالوجني ميلي عن الوضع في ساحة المعركة، واتفق الطرفان على مواصلة الحوار والعمل المشترك.

مقاتلات غربية

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أنه لا يتوقع أن يتم تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف في المستقبل القريب.

وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زوتناغ"، نشرت اليوم الأحد: "لا أتوقع تسليم المقاتلات في القريب العاجل، فهذه مهمة صعبة للغاية من الناحية اللوجستية والفنية.

كذلك أشار إلى "ضرورة بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين الآن. وعندما يتم اتخاذ قرار تقديم الطائرات، لن نحتاج إلى قضاء شهور عديدة من أجل هذا الأمر (التدريب)".

"لا وعود"

يُذكر أن كوليبا صرح، في النصف الثاني من فبراير/شباط، أن كييف لم تتلق وعوداً من أي دولة لتزويدها بمقاتلات.

وكانت الحكومة الألمانية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أنها لا تنظر في مسألة تزويد أوكرانيا بمقاتلات.