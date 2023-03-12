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People hold Israeli flags during a demonstration as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's nationalist coalition government presses on with its contentious judicial overhaul, in Tel Aviv, Israel, March 11, 2023. (Reuters)
من احتجاجات إسرائيل (رويترز)

مسؤول إسرائيلي: أميركا مولت الاحتجاجات ضد إصلاح القضاء

دبي - العربية.نت
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ادعى مسؤول حكومي كبير مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل قد مولت جزئياً من قبل إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه لصحيفة "تيامز أوف إسرائيل، اليوم الأحد، إنه "يتم تمويل وتنظيم هذا الاحتجاج بملايين الدولارات".

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجدداً ضد مشروع إصلاح القضاء العرب والعالم آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجدداً ضد مشروع إصلاح القضاء

وأضاف "نحن نتابع ما يحدث. هذه تنظيم عالي المستوى للغاية. هناك مركز منظم يتفرع منه جميع المتظاهرين بطريقة منظمة".

وتساءل "من يمول النقل وتوزيع الأعلام وتنفيذ مراحل الاحتجاج؟.

في موازاة ذلك، أكد عضو آخر من الوفد المرافق لرئيس الوزراء في رحلة نهاية الأسبوع إلى إيطاليا يوم الجمعة، أن المسؤول الكبير كان يشير إلى الولايات المتحدة.

ادعاءات مشابهة

وجاء ادعاء مماثل الأسبوع الماضي من قبل المحلل الموالي لنتنياهو ياكوف باردوغو في أخبار "القناة 14"، وهي وسيلة إعلامية متحالفة بشكل وثيق مع رئيس الوزراء.

ومساء السبت، نشر نجل نتنياهو يائير مقالاً من موقع "بريتبارت" اليميني يزعم أن وزارة الخارجية الأميركية مولت إحدى المجموعات المشاركة في الاحتجاجات.

وأثارت الخطط التشريعية للحكومة، الأكثر تشدداً في إسرائيل حتى الآن، احتجاجات حاشدة لأكثر من شهرين، بالإضافة إلى رد فعل عنيف من السياسيين المعارضين وتحذيرات رهيبة من الاقتصاديين وقادة الأعمال والخبراء القانونيين والمسؤولين الأمنيين.

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