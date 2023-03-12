مسؤول إسرائيلي: أميركا مولت الاحتجاجات ضد إصلاح القضاء

ادعى مسؤول حكومي كبير مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل قد مولت جزئياً من قبل إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه لصحيفة "تيامز أوف إسرائيل، اليوم الأحد، إنه "يتم تمويل وتنظيم هذا الاحتجاج بملايين الدولارات".

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وأضاف "نحن نتابع ما يحدث. هذه تنظيم عالي المستوى للغاية. هناك مركز منظم يتفرع منه جميع المتظاهرين بطريقة منظمة".

وتساءل "من يمول النقل وتوزيع الأعلام وتنفيذ مراحل الاحتجاج؟.

في موازاة ذلك، أكد عضو آخر من الوفد المرافق لرئيس الوزراء في رحلة نهاية الأسبوع إلى إيطاليا يوم الجمعة، أن المسؤول الكبير كان يشير إلى الولايات المتحدة.

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وجاء ادعاء مماثل الأسبوع الماضي من قبل المحلل الموالي لنتنياهو ياكوف باردوغو في أخبار "القناة 14"، وهي وسيلة إعلامية متحالفة بشكل وثيق مع رئيس الوزراء.

ومساء السبت، نشر نجل نتنياهو يائير مقالاً من موقع "بريتبارت" اليميني يزعم أن وزارة الخارجية الأميركية مولت إحدى المجموعات المشاركة في الاحتجاجات.

وأثارت الخطط التشريعية للحكومة، الأكثر تشدداً في إسرائيل حتى الآن، احتجاجات حاشدة لأكثر من شهرين، بالإضافة إلى رد فعل عنيف من السياسيين المعارضين وتحذيرات رهيبة من الاقتصاديين وقادة الأعمال والخبراء القانونيين والمسؤولين الأمنيين.