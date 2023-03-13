الجندي الأوكراني الذي انتشر فيديو إعدامه.. قناص عمره 42

بعدما انتشرت لحظات إعدامه بشكل واسع النطاق على الإنترنت خلال الأيام الماضية، أكد جهاز الأمن الأوكراني الأحد هوية الجندي الذي قتل بوابل من الرصاص.

وأعلن محققو جهاز الأمن الأوكراني أن الجندي البالغ 42 عاماً يدعى أولكسندر إيغوروفيتش ماتسيفسكي، وهو قناص في الفرقة 163 التابعة للواء الدفاع البري بمنطقة تشيرنيهيف شمال شرقي أوكرانيا، وفق فرانس برس.

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كما أوضح رئيس الجهاز فاسيل ماليوك في بيان صحافي أن أجهزة الأمن الأوكرانية تعمل على تحديد هويات الجنود الروس الذين "ارتكبوا هذه الجريمة".

بيانات متضاربة

يشار إلى أن هوية الجندي لم تتضح في البداية، إذ أصدر الجيش بيانات متضاربة لفت فيها بداية إلى اسمين مختلفين.

وحدد جهاز الأمن الأوكراني هويته بناء على "اتصالات مع أقاربه وتحليل الصور والتسجيلات المصورة وفحص الطب الشرعي".

فيما أكدت والدته مؤخراً هويته عبر تقرير متلفز.

أُسر مع 4 آخرين في دونيتسك

يذكر أنه في التسجيل المصور يظهر جندي أوكراني يقف في خندق حيث يتم إطلاق النار عليه مرات عدة بواسطة أسلحة آلية بعد قوله "المجد لأوكرانيا".

وبحسب الدائرة الإقليمية للقطاع الشمالي للقوات الأوكرانية المسلحة، أُسر ماتسيفسكي المولود في مولدوفا مع 4 جنود أوكرانيين في منطقة دونيتسك.