القوات الأوكرانية: الروس يحاولون اختراقنا في باخموت

فيما تستمر المعارك العنيفة في مدينة باخموت شرق أوكرانيا، أقر الجيش الأوكراني بأن الوضع صعب.

وقال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية، اليوم الاثنين إن الأوضاع في المدينة صعبة جداً، لكنه أكد أن قواته صدت كل المحاولات الروسية للاستيلاء على باخموت، عبر المدفعية والدبابات والقوى النارية الأخرى".

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اختراق الدفاعات الأوكرانية

كما أضاف أن مجموعة فاغنر تهاجم من عدة اتجاهات، وتحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية والتقدم إلى وسط المدينة"، وفق ما نقلت رويترز.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية في محوري كوبيانسك وليمانسك شرق البلاد، مضيفة أنه تم التصدي لـ 102 هجوم روسي في 5 محاور عملياتية.

وكان رئيس "فاغنر" يفغيني بريغوزين، أكد بدوره أن الوضع الميداني في تلك المدينة التي باتت شبه مهجورة صعب للغاية، لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية تجلب إمدادات لا نهاية لها.

خسائر فادحة

كما أضاف قائلا في فيديو بث على تلغرام مساء أمس "العدو يقاتل في كل متر.. وكلما اقتربنا من وسط المدينة زادت صعوبة المعارك".

وكانت كييف أعلنت أمس أن القوات الروسية تكبدت أكثر من 1000 قتيل خلال أسبوع فقط في تلك المدينة. بدورها أكدت روسيا أنها كبدت الأوكرانيين خسائر جمة.

يشار إلى أن تلك المدينة تحولت منذ أسابيع عدة إلى ساحة لأشرس المعارك وأكثرها دموية، لاسيما أن موسكو تتمسك بالسيطرة عليها، معتبرة أن تحقيق هذا الهدف سيحدث فجوة في الدفاعات الأوكرانية، ويشكل خطوة نحو الاستيلاء على منطقة دونباس الصناعية بأكملها، والتي تمثل هدفا رئيسياً للقوات الروسية منذ انطلاق الحرب في 24 فبراير من العام الماضي.