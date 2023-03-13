الكرملين: لا يمكن تحقيق أهدافنا في أوكرانيا إلا بالعمل العسكري

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن تحقيق أهداف روسيا في الأراضي الأوكرانية إلا بالعمل العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "بالنسبة لنا، يظل تحقيق الأهداف التي تم وضعها، الأولوية المطلقة وسيظل دائماً. والآن لا يمكن تحقيقها إلا بالوسائل العسكرية"، بحسب ما نقلت "تاس".

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كما أشار إلى أن الكرملين لا يرى حتى الآن أية شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، موضحاً: "حتى الآن، لا توجد شروط مسبقة لانتقال العملية إلى مسار سلمي".

كما أكد بيسكوف أن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين بالهند ليست مستبعدة.

كذلك عبر بيسكوف عن ترحيب بلاده بأي خطوات بين السعودية وإيران لخفض التوترات بالمنطقة.

واتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين، بحسب بيان مشترك صدر في بكين نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الجمعة.

الوضع صعب في باخموت

وتأتي التصريحات الروسية، فيما تستمر المعارك العنيفة في مدينة باخموت شرق أوكرانيا، أقر الجيش الأوكراني بأن الوضع صعب.

وقال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية، اليوم الاثنين إن الأوضاع في المدينة صعبة جداً، لكنه أكد أن قواته صدت كل المحاولات الروسية للاستيلاء على باخموت، عبر المدفعية والدبابات والقوى النارية الأخرى".

بدورها أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية في محوري كوبيانسك وليمانسك شرق البلاد، مضيفة أنه تم التصدي لـ 102 هجوم روسي في 5 محاور عملياتية.

وكانت كييف أعلنت أمس أن القوات الروسية تكبدت أكثر من 1000 قتيل خلال أسبوع فقط في تلك المدينة. بدورها أكدت روسيا أنها كبدت الأوكرانيين خسائر جمة.

يشار إلى أن تلك المدينة تحولت منذ أسابيع عدة إلى ساحة لأشرس المعارك وأكثرها دموية، لاسيما أن موسكو تتمسك بالسيطرة عليها، معتبرة أن تحقيق هذا الهدف سيحدث فجوة في الدفاعات الأوكرانية، ويشكل خطوة نحو الاستيلاء على منطقة دونباس الصناعية بأكملها، والتي تمثل هدفا رئيسياً للقوات الروسية منذ انطلاق الحرب في 24 فبراير من العام الماضي.