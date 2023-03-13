سلطات زابوريجيا الروسية: إلغاء تدريس الأوكرانية كلغة إجبارية
تتجه السلطات الروسية في زابوريجيا إلى إلغاء تدريس اللغة الأوكرانية كلغة إجبارية بداية من 1 سبتمبر المقبل.
اللغة الأم
وقالت إلينا شابوروفا وزيرة التعليم والعلوم الموالية لروسيا في منطقة زابوروجيا، اليوم الاثنين، إن الآباء سيكون لديهم الخيار على اختيار اللغة الروسية أو الأوكرانية التي سيتعلمها أطفالهم كلغة أم.
وأشارت الوزيرة إلى أن "بعض الأطفال يرغبون في دراسة اللغة الروسية كلغة أم، وسيكون لديهم 9 ساعات من اللغة والأدب الروسي، ولن يكون هناك أي لغة أوكرانية على الإطلاق".
ضم 4 مناطق أوكرانية
يشار إلى أنه في 30 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية رسمياً إلى بلاده، ألا وهي دونيتسك ولوغانسك بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون، مؤكداً أن هذا القرار حسم نهائياً.
ووعد بوتين حينها بإعادة إعمار تلك المدن لكي يشعر سكانها بالسلام والأمان. وأكد أن سكان تلك المناطق أضحوا مواطنين روساً.
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