قطعا نحو 1500 كم.. بيونغ يانغ تطلق صاروخي كروز استراتيجيين
مع اقتراب انطلاق تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اختبرت كوريا الشمالية إطلاق صاروخي كروز استراتيجيين من غواصة، الأحد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الاثنين.
يشار إلى أنه عادة ما يُستخدم لفظ استراتيجي لوصف الأسلحة ذات القدرة النووية.
واختبر الإطلاق العمليات الهجومية لوحدات الغواصة التي تشكل جزءاً من الردع النووي لكوريا الشمالية.
نحو 1500 كيلومتر
كما أطلقت غواصة من طراز 8.24 يونغونغ الصاروخين في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا في الساعات الأولى من صباح الأحد، بحسب الوكالة.
وقطع الصاروخان نحو 1500 كيلومتر قبل أن يصيبا هدفاً في البحر.
حالة تأهب قصوى
فيما أوضحت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش في حالة تأهب قصوى وأن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية تعمل مع نظيرتها الأميركية لتحليل تفاصيل عملية الإطلاق، وفق رويترز.
يأتي ذلك بينما من المقرر أن تبدأ القوات الكورية الجنوبية والقوات الأميركية، الاثنين، مناورات مشتركة تستمر 11 يوماً تحت عنوان (فريدوم شيلد 23) "درع الحرية 23".
-
العراق يعلن أعداد فلول داعش.. ومناطق انتشارهايحتفظ تنظيم داعش بنحو 400 إلى 500 مقاتل في العراق، كما أكّد مسؤول عسكري عراقي كبير الأحد، فيما يواصل التنظيم شنّ هجمات متفرقة ضد القوات الأمنية ... العراق
-
صراع الميليشيات بلا نهاية.. اشتباكات عنيفة شرق طرابلسفي أحداث أصبحت متكررة بالعاصمة الليبية، اندلعت، مساء الأحد، اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة المتنافسة في بلدة تاجوراء الواقعة شرق طرابلس، وسط ... المغرب العربي
-
وزير في طالبان يثير سخطاً: يجب قتل كل من يخالف الحكومةفي تصريحات أثارت سخط شخصيات داخل الحركة، اعتبر وزير التعليم العالي بحكومة طالبان في أفغانستان ندا محمد نديم أنه يجب قتل كل من يخالف الحكومة.وقال، ... العرب والعالم