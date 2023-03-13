قطعا نحو 1500 كم.. بيونغ يانغ تطلق صاروخي كروز استراتيجيين

مع اقتراب انطلاق تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اختبرت كوريا الشمالية إطلاق صاروخي كروز استراتيجيين من غواصة، الأحد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الاثنين.

يشار إلى أنه عادة ما يُستخدم لفظ استراتيجي لوصف الأسلحة ذات القدرة النووية.

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واختبر الإطلاق العمليات الهجومية لوحدات الغواصة التي تشكل جزءاً من الردع النووي لكوريا الشمالية.

نحو 1500 كيلومتر

كما أطلقت غواصة من طراز 8.24 يونغونغ الصاروخين في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا في الساعات الأولى من صباح الأحد، بحسب الوكالة.

وقطع الصاروخان نحو 1500 كيلومتر قبل أن يصيبا هدفاً في البحر.

حالة تأهب قصوى

فيما أوضحت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش في حالة تأهب قصوى وأن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية تعمل مع نظيرتها الأميركية لتحليل تفاصيل عملية الإطلاق، وفق رويترز.

يأتي ذلك بينما من المقرر أن تبدأ القوات الكورية الجنوبية والقوات الأميركية، الاثنين، مناورات مشتركة تستمر 11 يوماً تحت عنوان (فريدوم شيلد 23) "درع الحرية 23".