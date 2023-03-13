لأول مرة.. رئيس الصين يحادث زيلينسكي مطلقاً وساطته

بعد مقترح السلام الذي قدمته بلاده، يعتزم الرئيس الصيني شي جين بينغ، زيارة موسكو، الأسبوع المقبل، من أجل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعدها يتوقع أن يجري محادثات عبر الفيديو مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وذلك لأول مرة منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين.

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كما أوضحت المصادر أن هذا اللقاء والمكالمة الافتراضية، يعكسان جهود بكين للعب دور أكثر فاعلية في التوسط لإنهاء الحرب بين الجانبين، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

خطوة مهمة

إلى ذلك، قد يزور شي أيضا دولا أوروبية أخرى كجزء من رحلته إلى روسيا على الرغم من أن مسار الرحلة الكامل لم يتأكد بعد.

يأتي التخطيط لهذه الزيارة بعد أن عرضت الصين التوسط لإحلال السلام في أوكرانيا، عبر مقترح من 12 بنداً أعلنت عنه قبل أسابيع، في جهود شكك بها الغرب بسبب دعمها السابق لموسكو.

وكانت الصين أبرمت مع روسيا اتفاق شراكة "بلا حدود" في فبراير 2022 خلال زيارة بوتين لبكين من أجل حضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية قبل أسابيع من غزو أوكرانيا، وأعاد الجانبان التأكيد على قوة علاقاتهما.

والتقى شي نظيره الروسي شخصيا 39 مرة منذ توليه الرئاسة، وكان آخرها في سبتمبر الماضي خلال قمة في آسيا الوسطى.

يشار إلى أن إجراء محادثة مباشرة بين الرئيس الصيني وزيلينسكي، إذا تمت ستعتبر بمثابة خطوة أولى مهمة في جهود بكين للعب دور "صانع السلام" في أوكرانيا.

كما أنها ستعزز موقعها كوسيط قوي عالمياً، لاسيما بعد أن سهلت اختراقا دبلوماسيا مهماً بين السعودية وإيران الأسبوع الماضي.