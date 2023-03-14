بعد 40 يوماً من الزلزال.. الإعلان رسمياً عن وفاة شقيقين أردنيين فقدا في تركيا

بعد 40 يوماً من الانتظار وأمل الرجوع إلى الديار، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة المواطنَين الأردنيَين مهند وأشرف الطراونة، اللذين انقطع الاتصال بهما منذ بداية الزلزال الذي ضرب مدينة أنطاكيا التركية بداية شهر فبراير الماضي.

نتيجة الـ DNA

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان وصل لـ"العربية.نت" أن السلطات التركية المختصة قد أبلغت السفارة الأردنية في أنقرة بنتيجة فحص الحمض النووي (DNA)، الذي أكد هوية المواطنَين الأردنيَين.

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وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة عن أحر التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيدين.

وأكد عم الشقيقين محمد الطراونة في تصريح لـ"العربية.نت" نبأ وفاتهما مساء اليوم الثلاثاء، حيث تم إبلاغ العائلة بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه جرى دفنهما في ولاية أنطاكيا التركية.

وأشار إلى أنه سيتم فتح بيت عزاء لهما في مسقط رأسهما بمحافظة الكرك وبالعاصمة الأردنية عمان، وفق ترتيبات ستعلن عنها العائلة في وقت قريب.

وقال العم الطراونة إن مهند يبلغ من العمر 42 عاما، وأشرف 45 عاماً في تركيا، كانا يعملان في مشروع مصنع لصناعة الأثاث في انطاكيا التركية منذ سنوات عدّة.

يذكر أن الشقيقين الطراونة متزوجان، الأول لديه عائلة تقطن في تركيا ولديه 3 بنات، والآخر يسكن في الأردن ولديه 3 بنات أيضًا، ولهما شقيق يعمل في المملكة العربية السعودية.