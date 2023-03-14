حمى الضنك تجتاح الخرطوم.. ووزارة الصحة تتحرك

كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم الاثنين عن انتشار كبير لحمى الضنك وسط ربات المنازل وأصحاب المهن الحرة في العاصمة السودانية.

وبلغت حالات الاشتباه 95، منها 46 إيجابية بنسبة 48%، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الاشتباه إلى 1686، منها 933 مؤكدة بنسبة 55.3%، وفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة.

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كما أشار التقرير إلى اكتشاف 4 إصابات وافدة من خارج العاصمة وتسجيل وفاتين مع وجود 3 إصابات بالمستشفى.

كذلك أضاف أن محليات أمبدة غرب أم درمان وكرري جنوب أم درمان بالإضافة إلى محلية الخرطوم، تعاني من تفشي حمى الضنك.

تغيير مياه الشرب كل 3 أيام

فيما تدخلت وزارة الصحة في الخرطوم بعمليات التفتيش والتثقيف والرش الضبابي للتقليل من مواقع توالد البعوض داخل المنازل.

ودعت المواطنين إلى استخدام الناموسيات وتغيير مياه الشرب كل 3 أيام والذهاب إلى الوحدات الصحية عند ظهور أعراض المرض.

يذكر أن ولاية شمال كردفان كانت سجلت أول إصابة بحمى الضنك في 22 أكتوبر الماضي بعدما أظهرت فحوص المعمل القومي وجود 18 إصابة، قبل أن تنتشر العدوى في 12 من أصل 18 ولاية سودانية.