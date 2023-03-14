قائد مجموعة فاغنر: هناك 70 ألف جندي أوكراني في باخموت ومحيطها
يسعى الجيش الروسي ومجموعة فاغنر منذ فترة للسيطرة على باخموت، ونجحوا في قطع عدد من الطرقات المهمة لتموين القوات الأوكرانية
أعلنت شركة "فاغنر" العسكرية الموالية لروسيا، أنّ "قواتنا تقاتل بالقرب من مبنى إدارة مدينة باخموت"، مشيرة إلى أن "حوالي 70 ألف عسكري أوكراني يتمركزون في باخموت ومحيطها".
ولفتت إلى أن "خسائر القوات الأوكرانية في باخموت خلال شهر وصلت إلى 11 ألف قتيل"، موضحًا أن "القوات الأوكرانية تعد لهجوم معاكس من أجل صد هجوم مقاتلينا".
وكان قد أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الموالية لروسيا، "سيطروا على أحد مباني شركة "فوستوكماش" داخل مصنع آزوم في باخموت، حيث كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوزع الأوسمة على جنود الجيش الأوكراني في هذا المكان، في 20 كانون الأول الماضي".
ويسعى الجيش الروسي ومجموعة فاغنر منذ فترة للسيطرة على باخموت، ونجحوا في قطع عدد من الطرقات المهمة لتموين القوات الأوكرانية، وتشكّل المدينة نقطة مهمة من أجل السيطرة على ما تبقى من مقاطعة دونيتسك، التي أعلنت موسكو ضمّها.
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