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وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف (أرشيفية- فرانس برس)
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف (أرشيفية - فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

لافروف: الغرب يحاول شيطنة روسيا وتحميلها مسؤولية كل المآسي في العالم

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: أوروبا تفقد فرص التنافس التجاري دوليا مع زيادة الاعتماد على واشنطن

العربية.نت، وكالات
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن هناك كراهية فظيعة لروسيا في الدول الغربية ويهددون بالصدام المباشر.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح المؤتمر التأسيسي لحركة "محبو روسيا" في موسكو، حيث تابع الوزير أن أوروبا تتصرف وفقا للإملاءات الأميركية، والغرب يحاول فرض قيمه وقواعده على الجميع ويحاول شيطنة روسيا، وتحميلها مسؤولية كل المآسي في العالم.

وقال لافروف إن المرحلة الراهنة محفوفة بالاضطرابات والمخاطر.

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وأشار الوزير إلى أن النازية تخيّم اليوم على الدول الأوروبية بشكل واضح.

وأكد لافروف أن روسيا لا تتعاون مع أحد ضد أحد، ولا نطلب من أحد أن يتخذ أي موقف محدد. وتابع: "نحن كبار، والجميع بإمكانهم أن يكونوا آراءهم المستقلة، ويتخذوا مواقفهم".

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