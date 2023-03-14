لا مكتبات للنساء في أفغانستان بعد الآن.. والنساء يتوعدن

أغلقت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، المكتبة النسائية الوحيدة في العاصمة الأفغانية كابل بعد ستة أشهر من افتتاحها.

وقال مسؤولو مكتبة المرأة، إنهم قاموا بإغلاق المكتبة لأسباب أمنية، وفرض قيود على النساء من قبل حركة طالبان.

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وأكد مؤسسو المكتبة في بيان، أن طالبان هاجمت المكتبة مرتين على الأقل وأغلقتها خلال أكثر من 6 أشهر من عملها.

بدورها، رجحت مريم دبير، إحدى مؤسِسات المكتبة، أن الفتيات سيعملن سرا على افتتاح مكتبات سرية، رداً عل إقصاء طالبان الممنهج لهن.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، افتتح عدد من الأفغانيات "مكتبة المرأة" في كابل، والتي كانت الملجأ الوحيد لهنّ في بلدٍ منع الفتيات والنساء من العمل والتعليم وحتى ارتياد المرافق العامة والترفيهية.

وفي خطوة غير مسبوقة عشية الثامن من آذار/مارس، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير التعليم العالي في طالبان ندا محمد نديم بسبب "مسؤوليته عن الانتهاك الواسع لحق المرأة في التعليم".

يذكر أنه رغم تعهّد طالبان بعد عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، إبداء مرونة أكبر تجاه ملف حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة، فإنها سرعان ما عادت إلى قواعدها المتطرفة التي طبعت حكمها بين 1996 و2001.

فاستبعدت تدريجياً النساء من الحياة العامة قاطبة وأقصتهن عن غالبية الوظائف العامة أو أعطتهن أجوراً زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل.