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البحرية الصينية
البحرية الصينية

الصين ستجري مناورات بحرية مع إيران وروسيا بخليج عمان

وكانت القوات البحرية الروسية والصينية قد أجرت مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق

العربية.نت، وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن تنفيذ مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان بالمشاركة مع روسيا وإيران في الفترة الممتدة من 15 ولغاية 19 مارس/آذار.

وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الخاصة في موقع "WeChat": "وفقا للاتفاقيات بين القوات المسلحة لروسيا والصين وإيران ودول أخرى، ستجري القوات البحرية للصين وإيران وروسيا ودول أخرى مناورات بحرية مشتركة "حزام الأمن البحري - 2023 "في خليج عمان من 15 إلى 19 مارس".

وكانت القوات البحرية الروسية والصينية قد أجرت مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق، حيث أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية الصينية في ضوء هذه المناورات.

وكانت وزيرة الدفاع الجنوب أفريقية، تاندي موديسي، صرحت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الدول الأفريقية التي تواصل علاقاتها مع روسيا.

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