قوة خاصة دخلت جنين.. مقتل 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، بمقتل أربعة فلسطينيين، وإصابة 23 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان على فيسبوك، أن أربعة من المصابين حالاتهم خطرة.

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قوة خاصة دخلت

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي دخلت إلى وسط مدينة جنين.

كما أضافت الوكالة أن القوات استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، وبدأت إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم.

من ناحية أخرى، نقل تلفزيون (آي.24) عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله، إن عملية عسكرية جارية الآن في مخيم جنين.

عنف وتوتر

يذكر أن العنف كان تصاعد في الضفة الغربية، بعدما داهمت القوات الإسرائيلية مخيما للاجئين في مدينة جنين بالضفة الغربية، الأسبوع الماضي.

وازداد التوتر لا سيما في منطقتي نابلس وجنين، وهما معقلان للفصائل الفلسطينية المسلحة، حيث كثّفت القوات الإسرائيلية مداهماتها في أعقاب اعتداءات دامية ضد إسرائيليين في آذار/مارس ونيسان/أبريل.

كما تشير أرقام الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني في أكبر حصيلة قتلى في الضفة الغربية منذ ما يقرب من 7 سنوات.