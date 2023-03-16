خطوة غير مسبوقة.. بولندا: سنسلم كييف مقاتلات ميغ-29

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا الخميس أن بلاده ستسلم دفعة أولى من 4 مقاتلات قاذفة من طراز ميغ-29 إلى أوكرانيا، ما سيشكل أول عملية تسليم من هذا النوع من قبل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال دودا للصحافيين: "في مرحلة أولى سننقل خلال الأيام المقبلة 4 طائرات تعمل بشكل كامل لأوكرانيا"، وفق فرانس برس.

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إعداد وصيانة طائرات إضافية

كما أضاف أنه "يجري إعداد وصيانة طائرات إضافية حالياً، ومن المحتمل أن يتم نقلها تباعاً"، مردفاً: "لذلك، يمكننا القول إننا على وشك إرسال طائرات الميغ هذه إلى أوكرانيا"، لافتاً إلى أن "بولندا لديها حالياً أكثر من 10 طائرات ميغ ورثتها من جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة".

كذلك أوضح أن "طائرات الميغ هذه لا تزال بالخدمة في القوات الجوية البولندية. إنها في سنوات عملها الأخيرة، لكن غالبيتها لا تزال تعمل بكامل طاقتها".

ومضى قائلاً إن مقاتلات الميغ-29 هي "طائرات يمكن للطيارين الأوكرانيين استخدامها اليوم بدون تدريب إضافي".

"لا يغير حساباتنا"

يشار إلى أن كييف طلبت عدة مرات من حلفائها الغربيين تسليمها مقاتلات-قاذفات حديثة على أمل الحصول على مقاتلات أف-16 الأميركية.

غير أنه بعيد ذلك أكد البيت الأبيض أن قرار بولندا "لا يغير" الموقف الأميركي المعارض لإرسال طائرات أميركية الصنع إلى كييف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن قرار بولندا "لا يغير حساباتنا فيما يتعلق بطائرات إف16" الأميركية الصنع، مضيفاً أن الخطوة البولندية "لا تؤثر ولا تغير" ذلك.

"لن تحل المشاكل"

ورداً على الإعلان البولندي قال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري ايغنات إن "مقاتلات ميغ لن تحل المشاكل، نحن بحاجة لمقاتلات أف-16. لكن طائرات الميغ ستساهم في تعزيز قدراتنا".

فيما لم تعلق روسيا على الفور على الإعلان البولندي لكن الكرملين كرر القول عدة مرات أن تسليم أسلحة غربية لكييف لن يؤدي سوى إلى إطالة أمد النزاع و"معاناة" السكان المدنيين بدون تغيير "الأهداف العسكرية" لموسكو في أوكرانيا.

يذكر أن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك كان صرح صباح الخميس بأن بلاده تريد نقل طائرات "ميغ-29" إلى أوكرانيا "في إطار تحالف أكبر من الدول".

ورداً على سؤال بشأن الدول الأعضاء في هذا التحالف، أشار بلاشتشاك إلى سلوفاكيا، لكنه أضاف: "بالطبع نحن منفتحون على آخرين"، قائلاً: "نريد بكل تأكيد أن ندير نشاطنا في إطار تحالف".

تفكيك شبكة تجسس روسية

أتى إعلان دودا بعد محادثات مع نظيره التشيكي بيتر بافيل في بولندا، والذي كان جنرالاً في حلف شمال الأطلسي.

كذلك، جاءت تصريحات الرئيس البولندي بعدما أعلن وزير الدفاع في وقت سابق أن الاستخبارات البولندية قامت بتفكيك شبكة تجسس روسية. وقال بلاشتشاك للإذاعة العامة البولندية إنها "جماعة تجسس تجمع معلومات لمن هاجموا أوكرانيا".

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم استبدال طائرات الميغ التي ستُنقل إلى أوكرانيا، بطائرات "اف آي - 50" الكورية الجنوبية التي اشترتها بولندا، ثم بطائرات "اف - 35" الأميركية.

والعام الماضي، أعلنت سلوفاكيا المجاورة لبولندا أنها تريد مناقشة إرسال طائرات "ميغ-29" للمساعدة في تعويض الخسائر في مخزونات أوكرانيا الحالية. إلا أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بهذا الشأن منذ ذلك الحين.