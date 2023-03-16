زعيم القرم الموالي لروسيا: إسقاط مسيرة حلقت فوق الجزيرة

أعلن زعيم القرم الموالي لروسيا سيرغي أكسيونوف، اليوم الخميس، عن إسقاط مسيرة فوق منطقة ساكي في شبه جزيرة القرم.
وقال أكسيونوف على هواء قناة سولوفيوف التلفزيونية: "يتم إسقاط المسيرات بشكل دوري بواسطة وسائل الدفاع الجوي. قبل ساعات قليلة فقط، تم إسقاط مسيرة في منطقة ساكي".
وفي يناير الماضي، أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجايف، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية قبالة سواحل المدينة في شبه جزيرة القرم.
وقال رازفوجايف، إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار فوق خليج سيفاستوبول".
يذكر أن القوات الأوكرانية هاجمت شبه جزيرة القرم، وميناء سيفاستوبول تحديدا، باستخدام طائرات مسيرة عدة مرات منذ بداية العام، وتم إسقاطها بواسطة الدفاع الجوي، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الروسية.
يشار إلى أن مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم هي مقر أسطول البحر الأسود الروسي.
ففي أكتوبر من العام الماضي، نفذت أوكرانيا هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على سفن أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول.
وفي الرابع من يناير الجاري، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرتين أوكرانيتين قرب المطار في شبه جزيرة القرم.
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