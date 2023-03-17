مساعد لعمران خان: سنطلب من المحكمة إيقاف مذكرة اعتقاله

كشف أحد مساعدي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن الأخير يعتزم المثول أمام المحكمة اليوم الجمعة لدعم التماس تقدم به لمنع الشرطة من القبض عليه لتخلفه عن حضور جلسة سابقة.

وقال فؤاد تشودري، مساعد خان، لرويترز إن خان سيمثل قريباً أمام المحكمة في مدينة لاهور "لدعم التماس تقدم به ضد مذكرة اعتقاله وتحرك الشرطة للقبض عليه".

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في موازاة ذلك، تحصن العشرات من مؤيدي خان بمنزله اليوم لحمايته فيما انتظر خان لسماع حكم قضائي قد يسمح لقوات الأمن ببدء عملية لإلقاء القبض عليه لتغيبه عن جلسة المحكمة.

وقبيل صدور حكم المحكمة، شاب هدوء مشحون بالتوتر الحي الذي يقطنه خان بمدينة لاهور.

كما شهد الحي هذا الأسبوع اشتباكات ضارية بين المئات من أنصار رئيس الوزراء السابق ولاعب الكريكت الدولي سابقا وقوات الأمن التي حاولت إجباره على حضور جلسة في قضية يُتهم فيها ببيع هدايا حكومية أهديت له عندما كان في المنصب.

أعمال عنف

وأثارت أعمال العنف يومي الثلاثاء والأربعاء مخاوف من مواجهة سياسية جديدة في الدولة المسلحة نوويا التي تكافح أزمة اقتصادية.

وألقى محتجون القنابل الحارقة وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه.

وأصدرت محكمة في إسلام اباد مذكرة الاعتقال عندما تغيب خان عن المثول أمامها لمواجهة اتهامات بأنه باع دون وجه حق هدايا حكومية منحتها إياه شخصيات أجنبية عندما كان رئيسا للوزراء من عام 2018 إلى عام 2022.

وأدانت مفوضية الانتخابات في باكستان خان وحرمته من تولي أي منصب عام لدورة برلمانية.

خان يتعهد

وقال خان إنه مستعد لتقديم تعهد مكتوب بأنه سيمثل طواعية أمام المحكمة غداً السبت لكن المحكمة رأت أن مثل هذا التعهد ليس كافياً.

فيما لم يتضح إن كانت المحكمة ستضع في جلستها اليوم هذا التعهد في الحسبان.

وبدأت المداولات القضائية ضد خان بعد الإطاحة به في تصويت برلماني أوائل العام الماضي.

ويطالب خان منذ ذلك الحين بانتخابات مبكرة وينظم احتجاجات على مستوى البلاد وأصيب بالرصاص في إحدى هذه المسيرات.

ورفض رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مطالب خان، قائلا إن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر هذا العام.