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من آثار الزلزال في قهرمان مرعش التركية - رويترز
من آثار الزلزال في كهرمان مرعش التركية - رويترز

بنفس مكان الزلزال المدمر.. هزة تضرب كهرمان مرعش في تركيا

دبي - العربية.نت
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أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي بأن هزة بقوة 4.8 درجات ضربت صباح اليوم السبت، مدينة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا.

وأضاف المركز على موقعه الإلكتروني، أن الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات.

بدوره، ذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن هزة أرضية بقوة 4.6 درجات وقعت في ولاية كهرمان مرعش، عند الساعة 08:14 بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن مركز الزلزال بمنطقة غوكسون، وعلى عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض.

زلزالان مدمران

يذكر أنه في 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 درجات و7.6 درجات، وكان مركزه ولاية كهرمان مرعش، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.

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