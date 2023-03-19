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Former Taiwan President Ma Ying-jeou attends an event in Taipei, Taiwan May 15, 2018. REUTERS/Tyrone Siu
رئيس تايوان السابق ما ينغ جيو
تايوان

الأولى منذ 1949.. زيارة تاريخية لـ"رئيس تايواني" إلى الصين

زيارة ما ينغ جيو إلى الصين هذه أول زيارة لزعيم تايواني سابق أو حالي لبكين منذ فرار الحكومة الصينية المهزومة إلى الجزيرة عام 1949

العربية.نت
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أعلن مكتب رئيس تايوان السابق ما ينغ جيو، اليوم الأحد، أنه سيزور الصين الشهر الجاري في أول زيارة لزعيم تايواني سابق أو حالي لبكين منذ فرار الحكومة الصينية المهزومة إلى الجزيرة عام 1949.

وتأتي الزيارة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين بكين وتايبه في الوقت الذي تواصل فيه الصين ضغوطها العسكرية والسياسية في محاولة لإقناع تايوان بقبول السيادة الصينية عليها.

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وعقد ما ينغ جيو، الذي لا يزال عضواً بارزاً في الحزب القومي الصيني (كومينتانغ) المعارض الرئيسي في تايوان، اجتماعاً تاريخياً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في سنغافورة في أواخر عام 2015، قبل وقت قصير من انتخاب رئيسة تايوان الحالية تساي إنغ وين.

وقال مكتب ما ينغ جيو إنه سيزور الصين في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل وسيجول في عدة مدن.

وأضاف المكتب أنه سيلتقي بطلاب ويزور مواقع مرتبطة بالحرب العالمية الثانية وصراع الصين مع اليابان وكذلك تلك المتعلقة بثورة 1911 التي أطاحت بآخر إمبراطور صيني، إيذاناً بإعلان جمهورية الصين. ولا يزال جمهورية الصين، هو الاسم الرسمي لتايوان.

ولم يتطرق المكتب إلى ما إذا كان رئيس تايوان السابق سيجتمع مع أي مسؤولين أو زعماء صينيين.

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