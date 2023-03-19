بوريل: عودة العلاقات بين السعودية وإيران تساهم باستقرار المنطقة

قال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة.

وقال بوريل، رداً على سؤال من مراسل "العربية" و"الحدث" خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية العراق الذي يزور بروكسل، إن "التفاهم السعودي الإيراني خبر سار سيساعد في تخفيف التوتر في المنطقة".

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يأتي هذا بينما قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إنه سيعقد لقاء مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في "المستقبل القريب". وتابع: "اقترحنا 3 أماكن لعقد اجتماع مع وزير الخارجية السعودي".

وأوضح أنه بناء على آخر الرسائل المتبادلة مع السعودية فإن إيران أعلنت أيضاً استعدادها لإعادة فتح السفارتين، مضيفاً: "اتفقنا مع السعودية على زيارة وفود فنية للسفارتين تحضيراً لفتحهما".

وأضاف في مؤتمر صحافي أن العلاقة مع الرياض عادت للوضع الطبيعي بعد خمس جولات من محادثات بغداد.

وكانت السعودية وإيران أعلنتا في 10 مارس استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين.