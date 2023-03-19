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High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell attends the NATO defence ministers' meeting at the Alliance's headquarters in Brussels, Belgium, February 14, 2023. REUTERS/Johanna Geron
مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
السعودية وإيران

بوريل: عودة العلاقات بين السعودية وإيران تساهم باستقرار المنطقة

مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي: التفاهم السعودي الإيراني خبر سار سيساعد في تخفيف التوتر في المنطقة

العربية.نت
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قال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة.

وقال بوريل، رداً على سؤال من مراسل "العربية" و"الحدث" خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية العراق الذي يزور بروكسل، إن "التفاهم السعودي الإيراني خبر سار سيساعد في تخفيف التوتر في المنطقة".

من الإعلان عن الاتفاق السعودي الإيراني
من الإعلان عن الاتفاق السعودي الإيراني
وزير خارجية إيران: نعمل على استقرار المنطقة بالتعاون مع السعودية إيران السعودية وإيران وزير خارجية إيران: نعمل على استقرار المنطقة بالتعاون مع السعودية

يأتي هذا بينما قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إنه سيعقد لقاء مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في "المستقبل القريب". وتابع: "اقترحنا 3 أماكن لعقد اجتماع مع وزير الخارجية السعودي".

وأوضح أنه بناء على آخر الرسائل المتبادلة مع السعودية فإن إيران أعلنت أيضاً استعدادها لإعادة فتح السفارتين، مضيفاً: "اتفقنا مع السعودية على زيارة وفود فنية للسفارتين تحضيراً لفتحهما".

وأضاف في مؤتمر صحافي أن العلاقة مع الرياض عادت للوضع الطبيعي بعد خمس جولات من محادثات بغداد.

وكانت السعودية وإيران أعلنتا في 10 مارس استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين.

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