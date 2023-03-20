الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة بقيمة ملياري يورو لتزويد أوكرانيا بذخائر

وافق الاتحاد الأوروبي الاثنين على تخصيص مليارَي يورو لشراء وإرسال ذخائر لأوكرانيا، حسبما قالت عدة مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة فرانس برس.

وفي اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وافق التكتّل على خطة عمل من ثلاث مراحل لتزويد القوات الأوكرانية بما لا يقلّ عن مليون قذيفة من عيار 155 ملم وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي والتي اقترب بعضها من النفاد، بحسب ممثلي خمسة وفود.

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هذا ويضع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، اللمسات الأخيرة على خطّة بقيمة ملياري يورو لتمويل مشتريات مشتركة من ذخيرة المدفعية التي تحتاجها أوكرانيا بشدّة لمواجهة هجوم القوات الروسية. يُفترض أن يُتيح المشروع تزويد القوات الأوكرانية بما لا يقل عن مليون قذيفة عيار 155 ملم، وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول الاتّحاد الأوروبي والتي اقترب بعضها من النفاد.

وبذلك، يستجيب الاتحاد الأوروبي لنداء عاجل وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 9 مارس حيث تعمل قواته على الحد من قوتها النارية بسبب نقص الذخيرة.