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Russian President Vladimir Putin speaks with Chinese President Xi Jinping before an extended-format meeting of heads of the Shanghai Cooperation Organization summit (SCO) member states in Samarkand, Uzbekistan September 16, 2022. (Reuters)
الرئيسان الصيني شي والروسي بوتين من لقاء سابق (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

الرئيس الصيني: اقتراحنا بشأن أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية

شي جين بينغ: "الوثيقة الصينية بمثابة عامل بناء في تفادي عواقب الأزمة ودعم التسوية السياسية. المشاكل المعقدة ليست لها حلول بسيطة"

العربية.نت، رويترز
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، إن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية، ويسهم في تفادي عواقب الأزمة، لكنه أقر بأن الحلول قد لا تكون سهلة.

وفي مقال نُشر في مستهل زيارته لموسكو، وهي الأولى من نوعها لزعيم عالمي منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا شي أيضا إلى تبني نهج "براغماتي" بشأن أوكرانيا.

وكتب شي في مقال نشر باللغة الروسية بصحيفة "روسيسكايا جازيتا" اليومية التي تصدرها الحكومة الروسية أن اقتراح الصين، وهو ورقة من 12 نقطة أصدرتها الشهر الماضي، يمثل "أكبر قدر ممكن من وحدة وجهات نظر المجتمع الدولي".

وأضاف أن "الوثيقة بمثابة عامل بناء في تفادي عواقب الأزمة ودعم التسوية السياسية. المشاكل المعقدة ليست لها حلول بسيطة".

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ويسعى شي إلى تقديم الصين كصانع سلام عالمي وإبرازها بكونها قوة عظمى مسؤولة. وفي العلن، تلتزم الصين الحياد في الصراع الأوكراني، بينما انتقدت العقوبات الغربية ضد روسيا، وأعادت تأكيد علاقاتها الوثيقة مع موسكو.

وقالت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الآونة الأخيرة، إن الصين تدرس إمداد روسيا بالأسلحة، وحذرا بكين من مثل هذه الخطوة. ونفت الصين ذلك.

وكتب شي أن الحل السلمي للوضع في أوكرانيا من شأنه أن "يضمن أيضا استقرار الإنتاج العالمي وسلاسل التوريد".

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ودعا إلى "نهج عقلاني" للخروج من الأزمة، والذي يمكن "التوصل إليه إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن الجماعي والشامل والمشترك والمستدام، والاستمرار في الحوار والمشاورات بنوع من المساواة والحكمة والبراغماتية".

وقال شي إن زيارته لروسيا تهدف إلى تعزيز الصداقة بين البلدين، و"شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي" في عالم تهدده "أفعال التسلط والاستبداد والتنمر".

وكتب شي: "لا يوجد نموذج عالمي للحكومة، ولا يوجد نظام عالمي تكون فيه الكلمة الفصل لدولة واحدة.. التضامن العالمي والسلام بدون انقسامات واضطرابات مصلحة مشتركة للبشرية جمعاء".

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