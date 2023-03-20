بوتين: سياسة أميركا لاحتواء روسيا والصين تأخذ طابعا حادا غير مسبوق

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشية اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في موسكو، ندد بما أسماها سياسة أميركا لاحتواء روسيا والصين، مشيرا إلى أنها تأخذ طابعا حادا غير مسبوق.

وفي مقالة نشرت في صحيفة الشعب الصينية وصحيفة "رَسيسكايا غازيتا" الروسية، أشاد بوتين باستعداد الصين للاضطلاع بدور بناء على صعيد التسوية في أوكرانيا.

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وأضاف بوتين في المقال أن العلاقات بين موسكو وبكين في قمتها وسيتم مواصلة تعزيزها، لافتا إلى أن زيارة رئيس الصين لروسيا تجسد الطابع الخاص للشراكة بين البلدين.

وكتب بوتين في مقال لصحيفة "الشعب اليومية" الصينية: "نحن ممتنون للموقف المتوازن لجمهورية الصين الشعبية فيما يتعلق بالأحداث التي تجري في أوكرانيا، ولفهمهم خلفيتها وأسبابها الحقيقية. ونرحب باستعداد الصين للعب دور بناء في حل الأزمة".

وتوقع بوتين أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين 200 مليار دولار هذا العام، مضيفا "هذا رقم قياسي جديد. ونتوقع بأن الهدف البالغ 200 مليار دولار الذي حددناه مع الرئيس شي جين بينغ لن يتم تجاوزه في عام 2024، بل هذا العام".

وأشار بوتين إلى أن روسيا والصين تدعمان إقامة نظام عالمي عادل قائم على القانون الدولي وليس مبدأ "المليار الذهبي".

ويزور الرئيس الصيني العاصمة الروسية موسكو في 20 مارس الحالي، في زيارة تستمر لمدة 3 أيام، حيث سيعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي في 20 مارس، ومن المقرر إجراء محادثات ثنائية أيضا في 21 مارس في الكرملين.