مسؤول أمني أوكراني رفيع المستوى يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى

أعلن مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني اليوم الاثنين، أن رئيساً سابقاً لأجهزة الأمن الأوكرانية في منطقة خاركيف (شرق) سيحاكم بتهمة "الخيانة العظمى"، إذ يشتبه بقيامه بأعمال تخريب لصالح موسكو في بداية العملية العسكرية الروسية.

وقال المكتب في بيان على تلغرام إن رومان دودين (40 عاماً) "قام بأعمال تخريب بدلاً من تنظيم" الدفاع عن المنطقة.

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وجاء في البيان: "بعد اطلاع الدفاع على ملفه، سيُحال إلى المحكمة". وأكد البيان أن دودين أوقِف في سبتمبر وما زال موقوفاً ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وسيطرت قوات موسكو على معظم هذه المنطقة المتاخمة لروسيا، منذ بدء الحرب في فبراير 2022 وحتى انسحابها منها في سبتمبر الماضي.

ولفت البيان إلى أن دودين اعتبر أن "الهجوم الروسي سينجح وأن القوة المحتلة الروسية ستأخذ في الاعتبار أنشطته التخريبية".

وتخلى دودين عن منصبه "من دون إذن" في بداية الحرب وأمر مرؤوسيه "من دون أي أساس قانوني" بمغادرة مدينة خاركيف، بحسب ما أكد مكتب التحقيق.

واعتبر المكتب أن المسؤول السابق "شكّل عن قصد ظروفاً" تسمح للروس بالحصول على أسلحة وذخيرة مخزنة في المقر الإقليمي لأجهزة الأمن الأوكرانية في خاركيف.

وشغل دودين منصبه منذ 2020، قبل أن يستبعده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مايو 2022 بعد زيارة إلى هذه المنطقة.

وقال الرئيس الأوكراني حينها "فصلت رئيس أجهزة الأمن في منطقة خاركيف لأنه لم يعمل للدفاع عن المدينة خلال الأيام الأولى من الغزو، ولم يفكر إلا في نفسه".

وأقال زيلينسكي أيضاً رئيس أجهزة الأمن الأوكرانية إيفان باكانوف في يوليو الماضي، وهو صديق طفولته، واتهمه بعدم بذل جهود كافية في محاربة الجواسيس والمتعاونين مع موسكو.

في المقابل، وُجه الشكر للعديد من القادة الإقليميين لأجهزة الأمن.

وقالت السلطات الإقليمية في منطقة خيرسون (جنوب) إنه يُشتبه في أن مسؤولاً رفيعاً في أجهزة الأمن في هذه المنطقة التي سيطرت عليها قوات موسكو على الفور في بداية الحرب، سلّم الروس خرائط سرية لحقول ألغام كان يُفترض أن تمنع تقدّمهم.