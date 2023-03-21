الناتو: رصدنا مؤشرات على طلب روسيا مساعدات عسكرية من الصين

بالتزامن مع زيارة رئيس الصين إلى روسيا، أشار أمين عام حلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحلف رصد إشارات على طلب روسيا لمساعدات عسكرية من الصين.

أول زيارة خلال الحرب

يأتي هذا فيما يجري الرئيس الصيني شي جينبينغ، الاثنين، الذي وصل إلى موسكو أمس في زيارة دولة لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، وأول زيارة إلى موسكو منذ حوالي أربع سنوات.

مادة اعلانية

إلى هذا، قال الرئيس الصيني كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية "أنا مقتنع بأن هذه الزيارة ستكون مثمرة وبأنها ستعطي زخما جديدا لتطور سليم ومستقر للعلاقات الصينية - الروسية"، واصفا بكين وموسكو بأنهما جاران جيدان وشريكان موثوقان.

بحث خطة بكين

وكان الكرملين قد أعلن أمس أن الرئيس الصيني ونظيره الروسي سيبحثان الخطة التي اقترحتها بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا خلال قمتهما في روسيا هذا الأسبوع.

جدول أعمال الرئيس الصيني في روسيا

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: إن المواضيع الواردة في هذه الخطة (الصينية) حول أوكرانيا ستشكل جزءاً من المحادثات.

شراكة غير محدودة

والزيارة التي تستمر ثلاثة أيام هي أول زيارة دولة يقوم بها شي لروسيا التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية واقتصادية مهمة مع الصين، منذ نحو أربع سنوات.

وحصل تقارب في السنوات الأخيرة بين بكين وموسكو اللتين أعلنتا العام الماضي شراكة غير محدودة قبل ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم على أوكرانيا، ويشكل البلدان جبهة مشتركة بوجه الغرب.