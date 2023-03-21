بوتين: الغرب يقاتل في أوكرانيا حتى آخر أوكراني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يقاتل في أوكرانيا "حتى آخر أوكراني". وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

جاء حديث بوتين خلال ختام محادثات استمرت يومين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي توجه إلى موسكو في زيارة رسمية.

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"أساس للتسوية"

كما أفادت وكالة الإعلام الروسية بأن بوتين قال إن المقترحات الصينية بشأن السلام يمكن استخدامها كأساس لتسوية الصراع في أوكرانيا عندما تكون كييف وحلفاؤها الغربيون مستعدين لذلك.

وأعلن الرئيس الروسي أنه أجرى جولة محادثات جديدة "مهمة جدا وصريحة" مع نظيره الصيني في الكرملين قبل لقاء موسع مع وفدي البلدين.

من جهته قال الرئيس الصيني إن موقف بكين من حرب أوكرانيا محايد. مضيفا أن بلاده تدعم "تسوية سلمية" للنزاع في أوكرانيا تستند إلى مبادئ الأمم المتحدة.

صداقة "غير محدودة"

إلى هذا، عرضت روسيا والصين ”صداقتهما غير المحدودة”، يوم الثلاثاء، خلال مراسم مليئة بالأبهة أقيمت في الكرملين وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وسط القتال الجاري في أوكرانيا.

بعد استضافة الزعيم الصيني شي جين بينغ على عشاء خاص استمر لمدة 4 ساعات ونصف الساعة الليلة الماضية، استقبله بوتين في القصر الإمبراطوري القديم لإجراء محادثات شارك فيها كبار المسؤولين من البلدين.

زي من القرن التاسع عشر

ثم سار شي ببطء على الدرج الفخم المكسو بالسجاد الأحمر لقصر الكرملين الكبير بينما كان الحراس يرتدون زيا صمم على طراز القرن التاسع عشر بشكل ملفت للانتباه.

وكان بوتين في انتظار الزعيم الصيني في قاعة سانت جورج، حيث الجدران مغطاة بلوحات من الرخام الأبيض مع نقوش ذهبية لأسماء الوحدات العسكرية والجنود الذين حصلوا على وسام القديس جورج، وهي جائزة عسكرية كبرى أنشأتها الإمبراطورة السابقة كاترين العظيمة.

غرفة الثريا الضخمة

ووسط المراسم المليئة بالفخامة الإمبراطورية، دخل الزعيمان إلى غرفة الثريا الضخمة من الجانبين المتقابلين وتصافحا في المنتصف على أنغام النشيدين الوطنيين لروسيا والصين.

كما مر الزعيمان أمام مجموعة من المسؤولين الروس والصينيين، وجلسا لإجراء محادثات. وارتدى كل من بوتين وشي بذلة سوداء ورابطة عنق حمراء داكنة.

دفعة سياسية لبوتين

فيما عكست هذه البهرجة أهمية زيارة شي التي تستمر لثلاثة أيام إلى روسيا والتي أعطت دفعة سياسية قوية لبوتين بعد أيام فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الزعيم الروسي بتهمة التورط المزعوم في عمليات اختطاف لآلاف الأطفال من أوكرانيا.

وفي حديثه ببداية اجتماعهما يوم الاثنين، رحب بوتين بمقترحات الصين لتسوية سياسية ووقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

واشنطن تنتقد خطة بكين

بينما انتقدت الولايات المتحدة خطة بكين باعتبارها خطوة تهدف إلى السماح لروسيا بتعزيز مكاسبها. وقبل حضور محادثات الكرملين، التقى شي رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

ويقيم شي خلال زيارته في فندق “سولكس” الجديد المملوك للصينيين والواقع في حديقة فخمة على ضفاف النهر وسط موسكو ويتميز بالأشجار والنباتات الواردة من جميع أنحاء الصين. ويتنقل شي بأرجاء موسكو في سيارة ليموزين طراز ”هونغتشي” صينية الصنع.