بوتين يهدد برد نووي على خطوة لندن.. وشويغو: الصدام بات قريبا

حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء من صدام نووي محتمل، قائلا إن خطوات أقل متبقية قبل حدوث "صدام نووي" محتمل بين روسيا والغرب. وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية.

قذائف يورانيوم مخصب

وقال شويغو للصحفيين، اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال عما إذا كانت نية (بريطانيا) تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المخصب تعني أن العالم قد بات على بعد خطوة واحدة من حدوث صدام نووي، "لم يكن من قبيل المصادفة أنني تحدثت عن الخطوات.. باتت هناك خطوات أقل" على مسار وقوع هذا النوع من الصدام.

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بوتين يهدد بالرد

كما هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بـ"الرد" في حال زودت لندن أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المخصب، وذلك ردا على تصريحات في هذا الصدد أدلت بها مسؤولة بريطانية.

وقال بوتين "اليوم، علمنا أن المملكة المتحدة (...) لم تعلن تسليم دبابات لأوكرانيا فحسب، بل أيضا قذائف تحوي اليورانيوم المستنفد (...) إذا حصل ذلك، ستكون روسيا مضطرة إلى الرد".

سرب دبابات

تأتي هذه التصريحات بعدما تعهد نائب وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي بنقل ذخيرة اليورانيوم المخصب إلى كييف.

وقال غولدي في بيان نشر على موقع البرلمان البريطاني: "إلى جانب توفير سرب من الدبابات القتالية (تشالنغر 2) لأوكرانيا، سنقوم بتوريد الذخيرة، بما في ذلك القذائف الخارقة للمدرعات التي تحتوي على اليورانيوم المخصب".

ويستخدم اليورانيوم المستنفد في مقذوفات خارقة للدروع بسبب كثافته العالية وأضراره الكبيرة التي تتجاوز الحاجز بعد اختراق المدرعات، وقد تم استخدامه لأول مرة في قذائف الدبابات في ألمانيا النازية بسبب نقص التنجستن الأكثر كثافة.