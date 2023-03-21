أثار الهلع والرعب.. شاهد اللحظات الأولى لوقوع زلزال باكستان

أظهرت مقاطع مصورة، لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب باكستان اليوم الثلاثاء، وأدى إلى مقتل شخصين واصابة 11 آخرين.
ورصد أحد الأشخاص تشققات في أحد المباني بعد وقوع الزلزال، ما دفع السكان للهرب وسط حالة من الهلع والرعب.
Cracks in the Islamabad E-11 building after the earthquake. The building was evacuated۔#earthquake #Earthquakeinlahore #زلزلہ pic.twitter.com/oTH88xzBWU— Naveed Gulzar Khokhar (@NaveedGulzar) March 21, 2023
كما أظهر كاميرا مراقبة داخلية اهتزاز أحد المنازل بشكل كبير في تلك اللحظات.
Massive earthquake in Lahore#earthquake pic.twitter.com/nBxIJPKlny— Pakistan Tourism 🇵🇰 (@PakistanJannatt) March 21, 2023
وكان بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي في باكستان ذكر أن زلزالا وقع و مركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرق أفغانستان، وبلغت شدة الزلزال 6.8 على مقياس ريختر و على عمق 168 كلم، ووقع الزلزال عند الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي.
30 ثانية
وشعر بالزلزال سكان مناطق شمال ووسط باكستان من بينها مدن إسلام آباد و بيشاور ولاهور، ووفق شهود عيان إستمر الشعور بالهزة لنحو 30 ثانية، وبالرغم من تكرار حدوث الزلازل في باكستان، فقد دفعت هذه الهزة الأرضية بعض السكان إلى الهلع و الخروج من منازلهم ومحالهم.
Earthquake In Islamabad #زلزلہ pic.twitter.com/MRcqNb4ouk— XULQARNAIN HAIDER TOORI (@xulfi550) March 21, 2023
ووفق وسائل الإعلام الباكستانية نقلا عن قوات الطوارئ فقد إرتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان إلى 4 قتلى على الأقل و 80 جريحا جلهم في 6 مقاطعات في إقليم خيبر بختون خواه شمال غرب باكستان، كما أسفرت الهزة عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل، وحدوث إنزلاقات جبلية شمالي باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.
بدوره، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث لرفع حالة التأهب جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان جراء الزلزال الذي ضرب أفغانستان المجاورة.
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