دمرت أثناء نقلها.. أوكرانيا تحتفي باشتعال صواريخ روسية

من دون أن تتبنى هذا الاستهداف، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن انفجاراً وقع في جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم أدى لتدمير صواريخ كروز روسية، كان يعتزم الأسطول الروسي في البحر الأسود استخدامها.

وقالت إدارة المخابرات الرئيسية بالوزارة في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الاثنين إن "انفجارا وقع في مدينة جانكوي الواقعة شمال شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا دمر صواريخ كروز الروسية من طراز كاليبر كي إن أثناء نقلها عبر السكك الحديدية".

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail - @DI_Ukraine



It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023





كما أضافت أن تلك الصواريخ المصممة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، يبلغ مداها التشغيلي أكثر من 2500 كيلومتر على الأرض و375 كيلومترا في البحر.

مادة اعلانية

في حين شارك، أنطون جيراشينكو، مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، على حسابه في تويتر، الثلاثاء، فيديو يظهر محطة قطار في المدينة، تتعرض لانفجار مدوٍّ".

هجوم بطائرات مسيرة

من جهته، أعلن إيهور إيفين، حاكم جانكوي الذي عينته روسيا، أن المدينة تعرضت لهجوم بواسطة طائرات مسيرة، وإن رجلاً يبلغ من العمر 33 عامًا أصيب بشظايا من مسيرة جرى إسقاطها، ونُقل إلى المستشفى.



كما أضاف في تصريحات لقناة القرم-24 التلفزيونية أن النيران اشتعلت في منزل ومدرسة ومتجر للبقالة، كما تعرضت شبكة الكهرباء لأضرار.

يشار إلى أن الدفاع الأوكرانية لم تعلن مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن إذا تأكد تورطها، فقد يمثل هذا الهجوم واحداً من أجرأ الهجمات الأوكرانية في قلب القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014. لاسيما أن قاعدة جوية عسكرية روسية مهمة تقع بالقرب من دجانكو.

كما يمكن أن يكون هذا الهجوم بحسب بعض المراقبين رداً على الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الروسي يوم السبت الماضي، للقرم في الذكرى التاسعة لضمها.