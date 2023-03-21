زيلينسكي: اقترحنا انضمام الصين لصيغة السلام الأوكرانية وننتظر الرد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، إن كييف اقترحت على الصين أن تنضم إلى صيغة سلام أوكرانية لإنهاء الحرب، لكن بلاده لا تزال تنتظر إجابة.

جاء تصريحه خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

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واقترحت بكين في فبراير الماضي خطة سلام مكونة من 12 نقطة، وتحث خطة الصين كلا الجانبين على الاتفاق على خفض تدريجي للتصعيد وتحذر من استخدام الأسلحة النووية.

تفاصيل خطة السلام الصينية في أوكرانيا

كما دعت الصين في وثيقة نشرتها وزارة الخارجية، إلى وقف شامل لإطلاق النار، وهو اقتراح رفضته كييف ما لم يشمل سحب روسيا قواتها.

كذلك طالبت الوثيقة باحترام المصالح المشروعة لجميع الأطراف في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، وتبادل الأسرى بين موسكو وكييف، وكذلك رفض العقوبات أحادية الجانب دون قرار من مجلس الأمن الدولي

لكن كييف تصر على انسحاب كامل للقوات الروسية وروجت لخطتها الخاصة في الأشهر الأخيرة.