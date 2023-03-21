قوته 6.5 درجات.. زلزال يضرب أفغانستان وباكستان

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات أفغانستان وباكستان وبعض المناطق في الهند ليل الثلاثاء، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وحدد مركز الزلزال على مسافة 40 كيلومتراً إلى جنوب-جنوب شرق بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان.
فيما بلغ عمقه أكثر من 187 كيلومتراً، بحسب فرانس برس.
كما ذكر بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي في باكستان أن زلزالا وقع و مركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرق أفغانستان، وبلغت شدة الزلزال 6.8 على مقياس ريختر و على عمق 168 كلم، ووقع الزلزال عند الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي.
30 ثانية
وشعر بالزلزال سكان مناطق شمال ووسط باكستان من بينها مدن إسلام آباد و بيشاور ولاهور، ووفق شهود عيان إستمر الشعور بالهزة لنحو 30 ثانية، وبالرغم من تكرار حدوث الزلازل في باكستان، فقد دفعت هذه الهزة الأرضية بعض السكان إلى الهلع و الخروج من منازلهم ومحالهم.
Massive earthquake in Lahore#earthquake pic.twitter.com/nBxIJPKlny— Pakistan Tourism 🇵🇰 (@PakistanJannatt) March 21, 2023
هذا وذكرت وسائل إعلام باكستانية مقتل شخصين و إصابة 11 آخرين على الأقل لدى انهيار أجزاء من منازلهم في مناطق شمال باكستان من بينها منطقة "صوابي" و "دير الجنوبية"، كما أدت الهزة الأرضية إلى حدوث إنزلاقات جبلية شمال باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.
بدوره، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث لرفع حالة التأهب جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان جراء الزلزال الذي ضرب أفغانستان المجاورة.
يذكر أنه في 22 يونيو 2022، قُتل أكثر من ألف شخص وشرّد عشرات الآلاف بعدما ضرب زلزال قوته 5.9 درجات ولاية باكتيكا الفقيرة وكان الأكثر حصداً للأرواح في أفغانستان منذ حوالي ربع قرن.
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