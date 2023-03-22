إسرائيل: سقوط مسيرة داخل سوريا ولا مخاوف من تسريب معلومات

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن طائرة مسيرة تابعة للجيش سقطت داخل الأراضي السورية خلال "نشاط اعتيادي".

وذكر المتحدث أفيخاي أدرعي في حسابه على تويتر أنه لا توجد مخاوف من تسريب للمعلومات، مشيراً إلى أن الحادث قيد التحقيق.

مادة اعلانية

يذكر أن طائرات مسيّرة مجهولة قصفت في يناير الماضي شاحنات تبريد في شرق سوريا، بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن القصف استهدف قافلة تابعة لمليشيات إيرانية كانت في طريقها من العراق إلى سوريا.

ومنذ سنوات تتعرض مواقع قوات النظام والمجموعات التابعة لإيران في سوريا إلى قصف إسرائيلي متكرر، كان آخره فجر اليوم الأربعاء واستهدف مطار حلب الدولي.