البرلمان الإثيوبي يشطب جبهة تيغراي من قائمة الإرهاب

شطب البرلمان الإثيوبي الأربعاء جبهة تحرير تيغراي من القائمة الرسمية للجماعات الإرهابية، وهي خطوة رئيسية في عملية السلام عقب حرب استمرت عامين في شمال البلاد.

بأغلبية الأصوات

وقال البرلمان على فيسبوك: "وافق مجلس النواب على قرار إلغاء تصنيف جبهة تحرير شعب تيغراي على قائمة الإرهاب بأغلبية الأصوات"، مضيفا أن هذه الخطوة ستعزز اتفاق السلام المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بين جبهة تيغراي والحكومة الفيدرالية.

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اتهامات أميركية

يأتي ذلك غداة الخلاف بين الولايات المتحدة وإثيوبيا، حيث نددت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الثلاثاء بالاتهامات الأميركية حول ارتكاب جرائم حرب في تيغراي، معتبرة أنها انتقائية لأنها توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف النزاع.

جرئم حرب

وكان أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي قال بعد زيارته أديس أبابا منذ أسابيع قليلة، إن الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي وأمهرة، ارتكبت جرائم حرب طوال فترة النزاع بينهم.

إلى هذا، كشف وسيط الاتحاد الإفريقي عن أن الحرب في إقليم تيغراي، أودت بحياة نحو 600 ألف شخص معظمهم من المدنيين.