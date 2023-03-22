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المحكمة الجنائية الدولية (أ ب)
المحكمة الجنائية الدولية (أ ب)

الجنائية الدولية: نرفض أي تهديدات تتعلق بتوقيف بوتين

دبي - العربية.نت
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رفضت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء "التهديدات" والإجراءات التي أعلنت ضد مدّعيها وقضاتها المعنيين بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العملية الروسية في أوكرانيا.

وقالت رئاسة جمعية الدول الأعضاء في المحكمة والتي تشكل هيئتها التشريعية، في بيان إنها "تأسف لمحاولات إعاقة الجهود الدولية الهادفة إلى ضمان المحاسبة على الأفعال التي يحظرها القانون الدولي العام".

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وأشارت إلى أنه كانت هناك "تهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية فيما أعلنت أيضا إجراءات ضد مدعيها العامين وقضاتها".

وأضافت أن الجمعية "تؤكد مجددا دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية

ميدفيدف يتوعد

وكان الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف توعد باستهداف لاهاي بصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت كرد انتقامي على مذكرة التوقيف التي صدرت بحق بوتين، وفقا لوسائل إعلام هولندية.

وقالت موسكو الاثنين إنها فتحت تحقيقا جنائيا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من القضاة بشأن القرار "غير القانوني" الهادف إلى توقيف بوتين بسبب النزاع في أوكرانيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (شترستوك)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (شترستوك)

مذكرة توقيف

وأصدرت المحكمة الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا بتهمة "الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين، وهي جريمة حرب.

وقال خان لوكالة فرانس برس إن عدد هؤلاء الأطفال "يصل الى الآلاف".

إلا أن موسكو اعتبرت تلك الاتهامات "باطلة".

ورحّل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022، وفقا لكييف، مع وضع العديد منهم في مؤسسات ولدى أسر حاضنة.

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