اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حريق رجل يحرق نفسه (تعبيرية istock
تعبيرية (أيستوك)

انقض عليه بعد خروجه من المسجد وأحرقه.. فيديو يصدم بريطانيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في مشهد صادم أقدم رجل على الاقتراب من عجوز بعيد خروجه من أحد المساجد في منطقة برمنغهام بوسط إنجلترا، وسار معه لحظات في الشارع، قبل أن يهم بإحراقه.

فقد أظهرت كاميرات المراقبة في الشارع، لحظة خروج المسن وسيره على المهاجم، قبل أن يرمي عليه الأخير سائلا حارقا ويشعل النار فيه.

حروق خطيرة

فيما أعلنت السلطات البريطانية أنّ الرجل أصيب بحروق خطيرة نتيجة الهجوم الذي وقع مساء الاثنين، مشيرة إلى أنّها أوقفت مشتبهاً به وأنّ شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية.

وقالت شرطة "ويست ميدلاندز" إنّ الهجوم وقع بُعيد الساعة 19:00 بالتوقيتين المحلّي والعالمي في حيّ إيدغباستون، مشيرة إلى أنّ الضحية كان قد خرج لتوّه من مسجد "دودلي رود" حين باغته المهاجم وسكب عليه سائلاً سريع الاشتعال، لم يحدَّد نوعه بعد، وأضرم النار فيه، بحسب ما نقلت فرانس برس.

كما أوضحت أنّ الضحية نقل إلى المستشفى، حيث تبيّن أنّه أصيب بجروح خطرة في الوجه، لكنّ حياته ليست في خطر.

من جهته قال المسؤول في الشرطة، ريتشارد نورث "نحن نتعامل مع هذه القضية ببالغ الجدية... ولا نستبعد أيّ احتمال في ما يتعلّق بدوافع الجاني، ولن نخمّن أكثر في هذه المرحلة".

وأضاف أنّ شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية التي تذكّر وقائعها بهجوم آخر مماثل وقع في لندن في نهاية شباط/فبراير.

وينصبّ اهتمام المحققين خصوصاً على ما إذا كانت هناك أيّ صلة بين هذا الهجوم وذاك الذي وقع في منطقة إيلينغ في غرب لندن في نهاية شباط/فبراير، وكان ضحيّته يومها رجل يبلغ من العمر 82 عاماً يقف أمام مركز غرب لندن الإسلامي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف تحول "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى "شيطان" يجب محاربته؟ كيف تحول "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى "شيطان" يجب محاربته؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط