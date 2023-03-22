جزء من الصين.. تايوان تنتقد موسكو "تتناغم مع موقف بكين"

دانت تايوان البيان المشترك لبكين وموسكو الذي وصف الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي بأنها جزء "غير قابل للتصرف" من الصين، متهمة روسيا "بالرقص على النغم الصيني".

وذكر البيان التايواني، اليوم الأربعاء، أن "وزارة الخارجية تحتج بشدة وتدين الحكومة التوسعية الصينية لاستمرارها في إصدار بيانات كاذبة على الساحة الدولية للتقليل من سيادة بلادنا والإضرار بها"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

مادة اعلانية

كما دان "محاولة روسيا الغناء والرقص على أنغام الصين لمؤامرة العدوان والتوسع"، على حد تعبيره.

واستضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ على مدى يومين من المحادثات هذا الأسبوع، حيث وقع القادة بياناً مشتركاً تعهدوا فيه بتعميق شراكتهم الاستراتيجية وتأكيد دعم روسيا للصين في تايوان.

مبدأ "صين واحدة"

كذلك أكدت موسكو في البيان المشترك، من جديد تمسكها بمبدأ بكين "صين واحدة"، واصفة تايوان بأنها "جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية"، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.

ونقلت شينخوا عن البيان قوله "(روسيا) تعارض أي شكل من أشكال" استقلال تايوان "وتؤيد بشدة الإجراءات التي تتخذها الصين لحماية سيادتها ووحدة أراضيها".

يشار إلى أن بكين تنظر إلى الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي على أنها جزء من أراضيها، ويجب استعادتها يوماً ما بالقوة، إذا لزم الأمر.

مخاوف من عمل عسكري

وتعيش تايوان تحت تهديد مستمر بالقيام بعمل عسكري من قبل الصين، وقد أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تعميق المخاوف في الجزيرة، من أن بكين قد تحاول القيام بشيء مماثل.

وصعدت بكين ضغوطها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت تدريبات عسكرية مكثفة حولها العام الماضي، وزعمت تايبيه أنها كانت تحضيراً لغزوها.