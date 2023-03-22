روسيا: غير متفاجئين من رد الغرب العدائي على قمة بوتين - شي
أعلن الكرملين الأربعاء أنه لم يُفاجأ برد الغرب "العدائي" بعد القمة الروسية الصينية التي أكد فيها الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جينبينغ على تحالفهما في خضم الحرب في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه "فيما يتعلق برد الفعل الجماعي الصادر عن دول الغرب، فإن طبيعة رد فعلهم غير الودي والعدائي على جميع القضايا، ليست مفاجئة لأحد"، وفق فرانس برس.
"حقبة جديدة"
يذكر أن الرئيس الصيني كان غادر موسكو في وقت سابق الأربعاء بعد قمة مع نظيره الروسي، أشاد خلالها الزعيمان بدخول العلاقة "الخاصة" بين بلديهما "حقبة جديدة"، بحسب وكالات أنباء روسية.
وأشاد بوتين وشي خلال الزيارة بدخول علاقتهما "حقبة جديدة"، وناقشا خطة بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا.
دعم مهم
في حين اعتبرت دول غربية أن اقتراح الوساطة الصينية بهدف تسوية النزاع قد يمكن موسكو من الاحتفاظ بجزء كبير من الأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا.
يشار إلى أن رحلة شي إلى موسكو تعد دعماً مهماً لبوتين الذي صدرت بحقه الأسبوع الماضي مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ترحيل" أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.
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