عمران خان: الدعاوى المقامة ضدي هي لإبعادي عن الانتخابات

رأى رئيس الحكومة الباكستاني السابق عمران خان أن الدعاوى المقامة ضده وعددها يربو على المئة، زائفة وتهدف إلى إبعاده عن السباق إلى الانتخابات المقبلة.
وفي "مقابلة خاصة" مع العربية، قال إن حزبه فاز بثلاثين مقعداً في الانتخابات الفرعية الأخيرة من أصل 37 مقعداً شاغراً.
وعن أسباب تغيّبه عن جلسة المحاكمة الأخيرة أوضح أنه تخلف مرتين في الأولى لأنه كان مصاباً في ساقه نتيجة محاولة لاغتياله.
أما الثانية لأن مبنى المحكمة لم يكن آمناً وقد تعرض ذلك المبنى لهجومين إرهابيين سابقاً، سقط فيهما قتلى في صفوف القضاة والمحامين.
متنفذون حاولوا اغتيالي
إلى ذلك، اتهم عمران خان شخصيات نافذة في السلطة بالوقوف وراء محاولة اغتياله وأبدى خشيته من احتمال تكرار ذلك.
وعن تهم الفساد الموجهة إليه واستغلاله منصبه لتلقي الهدايا، قال "بالقانون يستطيع كبار المسؤولين في الدولة شراء الهديا التي يتلقونها بدفع 50% من قيمتها، وصندوق الهدايا يُقدّر ثمنها، وأنا كنت الوحيد الذي طبق القانون بينما غيري أخذ سيارات من صندوق الهدايا المذكور".
الأمن لم يحترم حرمة منزلي
في حين استهجن رئيس الحكومة الباكستاني السابق قيام مجموعة كبيرة من عناصر الشرطة بمداهمة منزله رغم أنه قدم ضمانة وكفالة للمحكمة وتعهد بأن يمثل في الجلسة المقبلة.
وأضاف أن أنصاره تجمعوا حول المنزل لحمايته ولم يكن فيه، إنما كانت زوجتي وحدها والعناصر لم تحترم حرمة المنزل، على حد تعبيره.
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