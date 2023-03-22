من قلب البرلمان..نائب أردني يرد بخريطة على وزير إسرائيلي

بعدما نشر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خريطة استفزت الأردنيين والفلسطينيين على السواء، جاءه الرد من قلب البرلمان الأردني.

فقد أحضر النائب إسماعيل المشاقبة صورة لخريطة الأردن وفلسطين مرسومة بألوان علم البلدين، بلا علم إسرائيل.

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وعلق النواب الخريطة على منصة المجلس، في رد على تلك التي استخدمها سموتريتش على منصة ألقى عليها خطاباً في العاصمة الفرنسية باريس.

طرد السفير

جاء ذلك خلال تصويت مجلس النواب على توصية تطالب الحكومة، بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، بعد أن استخدم وزير المالية الإسرائيلية خريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تصريحات وصفتها الحكومة بالمتطرفة والتحريضية.

وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال جلسة للمجلس، "إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة ما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة". واعتبر أن "هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً" لمعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994، وللأعراف الدولية.

موجة انتقادات

يذكر أن سموتريتش توجه بكلامه هذا فيما اعتلى منصة، زينت بخريطة كتب عليها بالعبرية "خارطة أرض إسرائيل" مع ضم الأردن إليها.

وأثار ذلك موجة انتقادات أردنية وفلسطينية، كما استدعت تصريحات العنصرية تجاه الفلسطينيين إدانات عربية وأميركية وأوروبية.