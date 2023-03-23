سلوفاكيا تسلم أوكرانيا 4 مقاتلات من طراز ميغ-29

أعلنت وزارة دفاع سلوفاكيا، اليوم الخميس، أنها سلمت أوكرانيا 4 مقاتلات من طراز "ميغ-29".

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيغر، قد قال أمس الأربعاء، إن خبراء فنيين من أوكرانيا يتواجدون الآن في بلاده ويقومون بأعمال استلام مقاتلات من طراز "ميغ-29"، والتي تنقلها براتيسلافا إلى كييف مجاناً.

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وكانت سلوفاكيا قد أعلنت أمس الأربعاء، أنها حصلت من الولايات المتحدة على عرض أسلحة تتجاوز قيمتها مليار دولار بسعر مخفض، وذلك بديلاً من الـ13 مقاتلة من طراز ميغ-29 التي وعدت بتسليمها لأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد عبر "فيسبوك" إن "قيمة هذه المعدات تتجاوز في شكل طفيف مليار دولار.. ستدفع سلوفاكيا نحو 340 مليون دولار لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أعوام".

وأوضح أنه تم طرح العرض الأميركي بديلاً من "13 مقاتلة ميغ قديمة وقسم من منظومة الدفاع الجوي"، مضيفاً "كنا أول من تلقى عرضهم المغري للغاية. إذا لم نتلقفه فسيتجهون إلى بلد آخر".

وبين الطائرات الـ13 المخصصة لأوكرانيا، سيتم استخدام ثلاث لتأمين قطع غيار.

ويشمل العرض 12 مروحية جديدة من طراز "بيل ايه اتش-1زد فايبر" مع ملحقات وتدريب طيارين وتقنيين، إضافة إلى أكثر من 500 صاروخ "500 ايه جي ام-114 هيلفاير"، بحسب الوزير.

وكانت سلوفاكيا أعلنت، الجمعة، أنها ستمنح مقاتلات ميغ-29 لكييف، لتصبح بعد بولندا ثاني بلد عضو في حلف شمال الأطلسي يزود أوكرانيا بطائرات مع تعرضها لهجوم روسي منذ فبراير 2022.

وأورد المسؤولون السلوفاكيون أن نقلها إلى أوكرانيا سيستغرق بضعة أسابيع.

وطلبت كييف مراراً من حلفائها الغربيين أن يرسلوا إليها مقاتلات حديثة، آملةً بالحصول على طائرات إف-16 الأميركية.

وتعتزم براتيسلافا استبدال مقاتلاتها بطائرات إف-16 بحلول يناير 2024. ولفت ياروسلاف ناد إلى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يهدف أيضاً إلى تعويض التأخير في تسليم المقاتلات المذكورة.

وأوضح أن العرض الأميركي "ينبغي النظر إليه أيضاً في سياق تعويض غير مباشر لتأخير (تسليم) مقاتلات إف-16".