سوناك يعرب لنتنياهو عن مخاوفه من تصعيد التوتر بالضفة وتقويض حل الدولتين

أعرب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مخاوفه من تصعيد التوتر بالضفة وتقويض حل الدولتين.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إنه أثار قضية الإصلاح القضائي الذي يجريه نتنياهو، وذلك خلال اجتماعهما في لندن، اليوم الجمعة.

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وأضاف مكتب سوناك "شدد رئيس الوزراء على أهمية التمسك بالقيم الديمقراطية التي تقوم عليها علاقتنا، بما في ذلك الإصلاحات القضائية المقترحة في إسرائيل".

وذكر حساب رئيس الوزراء نتنياهو على فيسبوك، أن الطرفين اتفقا على إطلاق حوار استراتيجي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستخبارات والاقتصاد. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نظيره البريطاني للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل.

وفي السياق، تعالت أصوات مئات المحتجين بالصراخ والصفير لدى وصول نتنياهو إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني في 10 داوننغ ستريت اليوم الجمعة، إذ تبعته المعارضة الغاضبة إزاء خططه لإصلاح النظام القضائي إلى لندن.

ويواجه نتنياهو احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع اعتراضا على محاولات ائتلافه الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية، الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذا حاسما في اختيار القضاة، وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.

وتسببت الخطوة في قلق في الداخل والخارج بشأن المعايير والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو أيضا وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان.