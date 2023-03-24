رجل يصدم بسيارته عدة أشخاص في مطار بألمانيا

صدم رجل بسيارته عدة أشخاص، اليوم الجمعة، في مطار كولونيا-بون الإقليمي في غرب ألمانيا، ما أدى إلى إصابة العديد منهم.

وأعلنت متحدثة باسم الشرطة أن هناك مؤشرات على أن الرجل كان يعاني من مشاكل نفسية.

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وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الرجل انطلق نحو عدة سيارات في مرآب المطار وقد أصاب عدة أشخاص بجروح.

وكان الرجل يقود سيارة مستأجرة، وقد أصاب "خمسة أو ستة" أشخاص بينهم اثنان من رجال الشرطة.

وأعلنت الشرطة أن المشتبه به تم اعتقاله ونقله إلى مستشفى في كولونيا، ومن المقرر أن يُنقل إلى قسم مغلق مخصص للحالات النفسية.